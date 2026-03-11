Ричмонд
Суд Москвы отказал в УДО бывшему нотариусу по делу о хищении у семьи Баталова

Дмитрий Бублий, осужденный за пособничество в крупном мошенничестве, останется в колонии.

Источник: Комсомольская правда

Люблинский районный суд Москвы 10 марта 2026 года отклонил ходатайство о досрочном освобождении бывшего нотариуса Дмитрия Бублия. Об этом сообщил Тelegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Бублий был осужден Замоскворецким судом за пособничество в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, которое привело к лишению гражданина права на жилое помещение. Речь идет о хищении имущества у семьи актера Алексея Баталова.

Бублий продолжит отбывание наказания в колонии без возможности условно-досрочного освобождения. Экс-нотариусу предстоит провести в местах заключения 4,5 года.

Как рассказала KP.RU юрист Татьяна Кириенко, он не испытывает никакого раскаяния в содеянном и ни разу не извинился перед родственниками. Однако от него постоянно поступают заявления об условно-досрочном освобождении. Так же, как и от другого фигуранта дела — Михаила Цивина. Он осужден судом по делу о мошенничестве на 5 лет.