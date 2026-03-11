Суд Москвы отказал в УДО бывшему нотариусу по делу о хищении у семьи Баталова

Как рассказала KP.RU юрист Татьяна Кириенко, он не испытывает никакого раскаяния в содеянном и ни разу не извинился перед родственниками. Однако от него постоянно поступают заявления об условно-досрочном освобождении. Так же, как и от другого фигуранта дела — Михаила Цивина. Он осужден судом по делу о мошенничестве на 5 лет.