Безопасен ли новый песок? Тестовый участок пляжа в Анапе проходит проверку

В поселке Витязево под Анапой завершился первый этап уникального эксперимента по восстановлению береговой линии. Специалисты Роспотребнадзора приступили к проверке качества песка, использованного для отсыпки тестового участка.
На экспериментальный отрезок побережья протяженностью один километр доставили около 40 тысяч тонн песка. Работы по его распределению и планировке территории уже полностью завершены. Теперь главная задача — подтвердить экологическую безопасность и чистоту завезенного грунта.
Сотрудники Роспотребнадзора отобрали 27 проб в различных точках участка. Исследования проводятся по углубленной методике: забор песка осуществляется сразу на трех разных глубинах.
«По их результатам станет ясно, можно ли применять этот метод для остальных пляжей Анапы и Темрюкского района, пострадавших из-за ЧС», — рассказали в оперштабе Кубани.
Как пояснил генеральный директор строительной компании «Жемчужина» Роман Семихатский, именно от этих лабораторных анализов зависит дальнейшая судьба проекта. Если метод искусственной отсыпки песком докажет свою эффективность и безопасность, его планируют масштабировать на другие прибрежные территории Анапы и Темрюкского района.