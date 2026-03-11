Безопасен ли новый песок? Тестовый участок пляжа в Анапе проходит проверку

Как пояснил генеральный директор строительной компании «Жемчужина» Роман Семихатский, именно от этих лабораторных анализов зависит дальнейшая судьба проекта. Если метод искусственной отсыпки песком докажет свою эффективность и безопасность, его планируют масштабировать на другие прибрежные территории Анапы и Темрюкского района.