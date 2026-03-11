Ричмонд
В Омске пассажир оплатил проезд женщине после конфликта с кондуктором

Женщина не смогла оплатить проезд своей картой и попала в трудную ситуацию.

Источник: Om1 Омск

В Омске пассажир троллейбуса оплатил проезд незнакомой женщине, когда у неё не получилось рассчитаться за поездку. Об этой истории рассказали в телеграм-канале «Жесть Омска».

По словам омички, ситуация произошла в троллейбусе № 15. Женщина не смогла найти транспортную карту «Омка», а оплата банковской картой не прошла. Кондуктор начал громко требовать оплату, однако у пассажирки оказалось только около 40 рублей мелочью, которых не хватало для оплаты.

«Чувствовала себя преступницей, которую сейчас с позором выкинут на мороз. Нервно пытаюсь найти по всем уголкам ещё мелочи или пресловутую карту Омка», — рассказала она.

Позже кондуктор передал ей билет и сообщил, что за неё уже заплатил другой пассажир — мужчина в серой камуфляжной куртке, который вскоре вышел на остановке «посёлок Южный».

«Здоровья и хорошей зарплаты тому Мужчине, чтобы была возможность на подобные добрые дела», — написала женщина, поблагодарив незнакомца за помощь.

Ситуацию уже прокомментировали в пресс-службе мэрии Омска. Там сообщили, что по этому факту будет проведена проверка.