Ремонт дорог в Таганроге начнется 1 апреля

В Таганроге на устранение деформаций дорожного полотна с использованием литой смеси заключены два контракта на 1,2 млн руб. Основной ремонт проезжих частей с использованием асфальта начнется с 1 апреля 2026 года.

Источник: Коммерсантъ

Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Светлана Камбулова.

На качество дорожного покрытия за неделю пожаловались 203 горожанина. Все обращения рассмотрены, большая часть из них — отработана.

Для ускорения работ по ямочному ремонту планируется заключить еще два контракта.

Кроме того, подготовлена вся необходимая документация для заключения муниципального контракта на проведение планового ремонта дорожного покрытия с применением асфальтобетонной смеси.

отметила госпожа Камбулова

Сумма контракта составляет 27 млн руб.