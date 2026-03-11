Ремонт дорог в Таганроге начнется 1 апреля

Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Светлана Камбулова.
На качество дорожного покрытия за неделю пожаловались 203 горожанина. Все обращения рассмотрены, большая часть из них — отработана.
Для ускорения работ по ямочному ремонту планируется заключить еще два контракта.
Кроме того, подготовлена вся необходимая документация для заключения муниципального контракта на проведение планового ремонта дорожного покрытия с применением асфальтобетонной смеси.
Сумма контракта составляет 27 млн руб.