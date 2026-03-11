Ричмонд
AIF: актера из «Тайн следствия» Бочкина похоронят 12 марта в Петербурге

Валерий Бочкин умер 7 марта после третьего инсульта. В театре сообщили, когда пройдут похороны.

Источник: Аргументы и факты

Актера театра и кино Валерия Бочкина, умершего 7 марта в 81 год, похоронят на Большеохтинском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом aif.ru сообщили в театре «На Неве», где он служил с 1987 года.

«Отпевание состоится 12 марта в 12:00 в церкви при Большеохтинском кладбище, центральный вход по Металлистов, д. 5», — уточнила редактор Театра «На Неве» Мария Марчюлевичюс.

Валерий Бочкин умер 7 марта после третьего инсульта, рассказали в окружении артиста.

Валерий Бочкин родился 21 июня 1944 года. В 1973 году окончил ГИТИС. В 1997 году Бочкин получил звание Заслуженного артиста РФ.

Бочкин за свою долгую творческую карьеру сыграл десятки ролей не только в театральных постановках, но и в кино. Он снимался в таких известных проектах, как «Бандитский Петербург — 8 (Терминал)», «Ментовские войны», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и других.