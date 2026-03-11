AIF: актера из «Тайн следствия» Бочкина похоронят 12 марта в Петербурге

Бочкин за свою долгую творческую карьеру сыграл десятки ролей не только в театральных постановках, но и в кино. Он снимался в таких известных проектах, как «Бандитский Петербург — 8 (Терминал)», «Ментовские войны», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и других.