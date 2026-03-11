ДТП с вахтовым автобусом в Башкирии: погибла 75-летняя женщина

Сегодня утром, 11 марта, в Башкирии на 7-м километре дороги Иглино — Кальтовка произошло смертельное ДТП. По предварительным данным Госавтоинспекции республики, 66-летний водитель автобуса «Неман» столкнулся со встречным автомобилем Chery Tiggo 4.
В результате аварии 75-летняя пассажирка легковой машины погибла на месте от полученных травм. Оба водителя госпитализированы.
Автобус в момент ДТП выполнял вахтовые перевозки, в салоне пассажиров не было.
— В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, — заявил глава дорожной полиции региона Владимир Севастьянов.
