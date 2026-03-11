За рулем, похоже, «курица»: утреннюю аварию обсуждают новоаннинцы

С неприятности начался день 11 марта для двух водителей в городе Новоаннинском. Как сообщают очевидцы, авария произошла на пересечении улицы Ленина и переулка Максима Горького.
«Автомобиль Kia Rio не предоставил преимущества “Ниве”, которая двигалась по главной дороге, в результате чего и произошло столкновение», — сообщают авторы канала «Новоаннинский сегодня».
Судя по фото, у отечественного внедорожника только слегка помят бампер. У иномарки же повреждена вся боковая часть со стороны переднего пассажирского места.
«Наша “Нива” — сила!» — восхищается один из новоаннинцев, обсуждающих ДТП.
«Танк!» — поддерживает другой.
«На Kia, похоже, “курица” — неужели знаков не видно?» — критикует водителя заграничной машины третий.
«Иномарка ехала на восток на восходе солнца, водитель, скорее всего, “словил” слепящий эффект», вот и не заметил «Ниву», — возражает ему еще один участник дискуссии.
Остается надеяться, что никто из людей в этой аварии не пострадал.
Ранее в ДТП с двумя «Ладами» погибли двое, еще одна пассажирка оказалась в больнице.