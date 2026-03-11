В Приморье за неделю резко выросла заболеваемость ОРВИ

В Приморском крае продолжается эпидсезон: с начала марта медики фиксируют уверенный рост числа пациентов с симптомами простуды. Только за первую неделю месяца количество заболевших ОРВИ увеличилось почти на 15% по сравнению с предыдущей неделей.
Специалисты отмечают, что вирус гриппа пока встречается редко — зарегистрированы лишь единичные случаи штамма А (H3N2). Основную нагрузку на систему здравоохранения сейчас создают другие респираторные вирусы: в 56% случаев у заболевших находят риновирусы, еще в 27% — аденовирусы. При этом заболеваемость коронавирусом, напротив, пошла на спад.
Несмотря на рост числа простуженных, тяжелое течение болезни фиксируют нечасто. В стационары края попадают только 2% от всех обратившихся за медицинской помощью с гриппом и ОРВИ.
Из-за распространения инфекции на карантин уходят целые классы и группы. По данным на отчетную неделю, в одном из учебных заведений занятия полностью остановлены. Кроме того, частично приостановлена работа в трех детских садах и одной школе региона. Врачи напоминают жителям о важности соблюдения гигиены и своевременной изоляции при первых признаках недомогания.