В Приморье за неделю резко выросла заболеваемость ОРВИ

Специалисты отмечают, что вирус гриппа пока встречается редко — зарегистрированы лишь единичные случаи штамма А (H3N2). Основную нагрузку на систему здравоохранения сейчас создают другие респираторные вирусы: в 56% случаев у заболевших находят риновирусы, еще в 27% — аденовирусы. При этом заболеваемость коронавирусом, напротив, пошла на спад.