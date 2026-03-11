Жители Ростова выбрали имя детенышу такина мишми

Маленькому такину мишми в зоопарке Ростова-на-Дону выбрали имя. Вариантов было немало, поэтому окончательное решение приняли после народного голосования, рассказали в соцсетях сотрудники зоосада.
Питомца назвали Изюм, эта кличка набрала 41% голосов.
Изюм родился в феврале у такинов Бориса и Агаты. Сейчас ему месяц, это активный, игривый и любопытный малыш.
Напомним, такины мишми принадлежат к одному из наименее изученных видов диких копытных. В природе они встречаются в горах северо-востока Индии, Тибета, Непала, а также в некоторых провинциях Китая на высоте 2000−4500 метров. Они любят пастись в горных лесах. Обычно держатся небольшими группами, но зимой спускаются ниже и собираются в стада до 100 особей.
Несмотря на неуклюжий вид, такины ловко передвигаются по скалам. У них есть острые рога длиной до 50 см. Детеныши у них рождаются в марте-апреле. Беременность длится 7−8 месяцев.