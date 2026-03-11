Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Ростова выбрали имя детенышу такина мишми

Малыша такинов мишми в зоопарке Ростова назвали Изюм.

Источник: Комсомольская правда

Маленькому такину мишми в зоопарке Ростова-на-Дону выбрали имя. Вариантов было немало, поэтому окончательное решение приняли после народного голосования, рассказали в соцсетях сотрудники зоосада.

Питомца назвали Изюм, эта кличка набрала 41% голосов.

Изюм родился в феврале у такинов Бориса и Агаты. Сейчас ему месяц, это активный, игривый и любопытный малыш.

Напомним, такины мишми принадлежат к одному из наименее изученных видов диких копытных. В природе они встречаются в горах северо-востока Индии, Тибета, Непала, а также в некоторых провинциях Китая на высоте 2000−4500 метров. Они любят пастись в горных лесах. Обычно держатся небольшими группами, но зимой спускаются ниже и собираются в стада до 100 особей.

Несмотря на неуклюжий вид, такины ловко передвигаются по скалам. У них есть острые рога длиной до 50 см. Детеныши у них рождаются в марте-апреле. Беременность длится 7−8 месяцев.

Узнать больше по теме
Непал: горная страна, в которой вспыхнули протесты
Страна, затерянная в Гималаях, давно притягивает внимание путешественников и исследователей. Непал известен своей историей, культурным наследием и природными контрастами. В этой статье мы подробно рассмотрим, где находится Непал, кому он принадлежит, какие природные и культурные особенности отличают эту страну.
Читать дальше