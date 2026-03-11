Жители Ростова выбрали имя детенышу такина мишми

Напомним, такины мишми принадлежат к одному из наименее изученных видов диких копытных. В природе они встречаются в горах северо-востока Индии, Тибета, Непала, а также в некоторых провинциях Китая на высоте 2000−4500 метров. Они любят пастись в горных лесах. Обычно держатся небольшими группами, но зимой спускаются ниже и собираются в стада до 100 особей.