Впервые за 50 лет: Трамп сделал громкое заявление о возвращении американского доминирования

Трамп анонсировал запуск нового НПЗ за $300 млрд в Техасе.

Источник: Комсомольская правда

В США откроется первый нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) за последние 50 лет, что вернет американское доминирование в мире. Об этом в соцсети Truth Social заявил президент страны Дональд Трамп.

Предприятие возведут в Браунсвилле, штат Техас, на деньги инвесторов. Ими выступили компания America First Refining и индийская энергетическая компания Reliance. Вместе они потратят 300 миллиардов долларов.

Как отметил американский лидер, основная задача завода — обеспечивать потребности внутреннего рынка США и «укреплять национальную безопасность» Штатов. В конечном счете, заключил глава Белого дома, этот завод вернет Америке настоящее энергетическое доминирование.

Ранее сообщалось, что цены на бензин в США достигли максимального уровня с сентября 2024 года. Все произошло на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Вместе с тем, в Евросоюзе продолжают расти цены на газ. По данным торгов, биржевая стоимость топлива на хабе TTF впервые с июня 2025 года превысила 450 долларов за тысячу кубометров.

