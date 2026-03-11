Если забыли, то вирус напомнит: сегодня отмечается День пандемии коронавируса

У каждого был свой личный «день пандемии». Кто-то впервые надел маску и понял, что не снимет её ближайшие два года. Кто-то в панике вёз семью из-за границы, пока самолеты ещё летали. А кто-то просто пришёл в поликлинику с температурой и упёрся в закрытую дверь с табличкой «красная зона». В тот момент и стало понятно: всё серьёзно.