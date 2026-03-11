Если забыли, то вирус напомнит: сегодня отмечается День пандемии коронавируса

Скорее всего, никто не запомнил ту дату. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию коронавируса, но к тому моменту вирус уже вовсю гулял по миру. Китай уже закрыл границы Ухань. Италия хоронила стариков в Бергамо. А мы просто жили своей жизнью, пока однажды утром не упёрлись в закрытые границы и пустые полки.
У каждого был свой личный «день пандемии». Кто-то впервые надел маску и понял, что не снимет её ближайшие два года. Кто-то в панике вёз семью из-за границы, пока самолеты ещё летали. А кто-то просто пришёл в поликлинику с температурой и упёрся в закрытую дверь с табличкой «красная зона». В тот момент и стало понятно: всё серьёзно.
2020: Год, который выпал из жизни.
Весна. Красная зона.
Мир разделился на «до» и «после». Самый страшный и самый странный период.
Пустые города. Москва, Петербург, Нью-Йорк, Париж, Рим — проспекты, где всегда стояли пробки, превратились в пустыри. Тишина за окном давила на уши сильнее, чем вой скорых.
Великое сидение дома. Миллионы людей заперлись в четырёх стенах. Мы учились работать через интернет, стричь друг друга машинкой для стрижки и не сходить с ума от того, что некуда выйти.
Культура балконов. Итальянцы пели с балконов, испанцы хлопали врачам. Россия подхватила: в городах гремели кастрюли и звучали гитары — так благодарили медиков, которые работали на износ.
Пустые полки. Гречка и туалетная бумага исчезли из магазинов в первый же день. Макароны стали почти валютой. Люди сметали всё не потому, что были дураками, а потому что страх сильнее разума.
Пропуска и коды. Чтобы выйти из дома, нужно было получить разрешение. На входе в метро мерили температуру. В магазинах рисовали разметку. Антисептики стояли на каждой тумбочке, в каждой машине, в каждом кармане.
Лето. Передышка.
Люди выдохнули, выбрались из квартир, бросились в парки и кафе. Казалось, всё позади. Но это было затишье. Осенью пришла вторая волна — и она оказалась страшнее первой. Больницы были забиты под завязку. Врачи падали с ног. Скорые стояли в очередях у больниц.
2021: Год надежд и злости.
Прививки. Началась вакцинация. Тут же общество раскололось на два лагеря: одни бежали прививаться, другие кричали про чипирование и не верили науке.
Новый штамм. Пришла «Дельта» — злая, быстрая, тяжёлая. Она валила даже молодых. Страх вернулся, но уже с примесью злости и усталости.
Коды в телефонах. Чтобы зайти в кафе, сесть в поезд или улететь на самолёте, нужно было показывать QR-код. Это раздражало, но и к этому привыкли.
Усталость. Главное чувство того года. Людям надоело бояться, надоело носить маски, надоело жить в клетке. Пандемия стала фоном — раздражающим, но привычным.2022: Всё закончилось? Нет, просто стало нормой.
Пришёл новый штамм. Он косил всех подряд, но болели им легче. Больницы перестали заполняться. Смертей стало меньше. И мир, уставший от трёх лет кошмара, выдохнул.
Страны одну за другой снимали ограничения. Маски исчезли с лиц. Антисептики убрали в дальние ящики. Ковид перестал быть главной новостью. О нём говорили вскользь, как о гриппе.
Казалось, история закончена. Мы победили. Или просто привыкли.
2023−2025: Тишина.
Вирус никуда не делся. Он мутировал, затаился, научился обходить иммунитет. Но мы перестали его замечать. Новые штаммы получали скучные буквенные названия, о них писали мелким шрифтом где-то внизу новостных лент. Жизнь вернулась в нормальное русло.
Март-2026: Снова здравствуйте.
И вот статистика снова поползла вверх.
Всплеск заражений фиксируют по всей России. Рост заболеваемости — в Подмосковье, Приморском крае, Новгородской, Самарской и Саратовской областях, а также в Марий Эл. Только за начало марта заражаемость подскочила почти на 30%.
Чаще всего находят новый подвид. Симптомы знакомые до боли, но с новым штрихом:
Высокая температура — под 39 градусов. Сбивается тяжело, держится долго. Потеря вкуса и обоняния. Тот самый фирменный признак, по которому мы скучали меньше всего. Ломота во всём теле. Ощущение, будто по тебе проехались катком. Странные отёки. Новый признак: нос или горло отекают так, что это похоже на сильную аллергию. Но таблетки от аллергии не помогают.
Важно, что штамм не смертелен. Но это не значит, что людям необходимо относиться к нему как к обычной простуде. Стоит обратиться к врачу и внимательно следить за своим состоянием.