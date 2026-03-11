Под Волгоградом прощаются с бойцом СВО Владимиром Мирошниченко

Владимир был уроженцем поселка Елань и ушел из жизни 23 февраля 2026 года. Его близкие, друзья и земляки навсегда запомнят его как смелого и мужественного человека. Владимир не боялся идти вперед. Его решимость и отвага были примером для многих.