Под Волгоградом прощаются с бойцом СВО Владимиром Мирошниченко

11 марта Еланский район Волгоградской области проводит в последний путь своего земляка Владимира Мирошниченко. Он погиб при исполнении воинского долга, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
Владимир был уроженцем поселка Елань и ушел из жизни 23 февраля 2026 года. Его близкие, друзья и земляки навсегда запомнят его как смелого и мужественного человека. Владимир не боялся идти вперед. Его решимость и отвага были примером для многих.
Прощание с Владимиром Мирошниченко состоится сегодня в поселке Елань. Гражданская панихида начнется в 12:00 по адресу: переулок Глухой, 31 «б». После этого, в 13:00, пройдет отпевание в местной церкви. Жители Елани и всего Волгоградского региона соберутся, чтобы отдать дань памяти своему герою.