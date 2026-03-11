ФСБ задержала жителя Владимирской области за подготовку атак на военные самолеты

Сотрудники ФСБ предотвратили серию диверсий на военных аэродромах. Силовики задержали 35-летнего жителя Владимирской области, который по заданию Киева готовил атаки с помощью беспилотников на российские бомбардировщики. Подробности операции сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Как выяснили следователи, мужчина сам вышел на связь с украинскими спецслужбами через иностранный мессенджер. Он договорился с агентом СБУ о том, что попытается взорвать военные самолеты. Для этого куратор из Киева организовал переброску взрывчатки, детонаторов и ударных дронов в Московскую и Калужскую области.
Злоумышленник по заданию куратора ездил на разведку к военным аэродромам сразу в трех регионах. Мужчина посещал объекты во Владимирской, Ивановской и Московской областях, чтобы снять их и выбрать момент для удара. Однако довести свой замысел до конца диверсант не успел.
Силовики взяли фигуранта с поличным прямо во время его поездки для подготовки теракта. Задержание произошло на территории Ивановской области, когда мужчина собирал данные для атаки, отметили в ведомстве.
Стоит отметить, что это далеко не единственный случай предотвращения диверсий в последнее время. Ранее в Крыму сотрудники ФСБ задержали еще одного подозреваемого — мужчину 1988 года рождения из Бахчисарайского района.
По данным следствия, этот фигурант работал на Главное управление разведки Минобороны Украины. Он собирал и передавал противнику данные о том, где стоят российские военные и их техника. Вражеское командование использовало эти сведения для нанесения ударов. Кроме того, информатор докладывал украинской стороне о настроениях среди местных жителей, чтобы попытаться раскачать обстановку на полуострове.