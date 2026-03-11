Не успеваем уследить: В Молдове выросли цены на продукты питания и услуги — что подорожало больше всего

Яйца, фрукты, хлеб, лекарства, услуги: что в Молдове подорожало больше всего за год.
За год средние потребительские цены в Молдове выросли на 5,1%. Об этом сообщает Национальное бюро статистики. Продукты питания подорожали на 6,9%, непродовольственные товары — на 1,9%, а оказываемые населению услуги — на 7%.
Из продуктов питания за год больше всего подорожали: яйца — на 30,6%, фрукты — на 20,7%, овощи — на 13,2%, растительное масло — на 8,9%, хлеб — на 5,8%, молоко и молочные продукты — на 4,3%. В то же время сахар подешевел на 4,4%.
Обувь стала на 5,2% дороже, одежда — на 5%, стройматериалы — на 3,9%, лекарства — на 3%. Горючее подешевело на 3,4%.
Вода и канализация подорожали на 19,7%, электроэнергия — на 16,4%, услуги общественного питания — на 11,6%, пассажироперевозки — на 6,8%. Тарифы на газ с февраля 2025 года по февраль 2026-го снизились на 12,4%, отопление подешевело на 9,7%.
