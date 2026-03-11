Не успеваем уследить: В Молдове выросли цены на продукты питания и услуги — что подорожало больше всего

Из продуктов питания за год больше всего подорожали: яйца — на 30,6%, фрукты — на 20,7%, овощи — на 13,2%, растительное масло — на 8,9%, хлеб — на 5,8%, молоко и молочные продукты — на 4,3%. В то же время сахар подешевел на 4,4%.