Работа мечты глазами калининградцев: главное — деньги, самореализация и уважение

Аналитики hh.ru опросили жителей региона и выяснили, что для них значит идеальная работа. В опросе участвовали более 1,9 тысячи человек. Для 66% опрошенных работа мечты в первую очередь должна покрывать базовые расходы. На втором месте — положительные эмоции от деятельности (50%), на третьем — возможность карьерного роста (47%). Также в топе баланс жизни и работы (41%), отсутствие задержек зарплаты (39%), уважение руководства и коллег (36%), удобное расположение офиса (34%).