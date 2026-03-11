Работа мечты глазами калининградцев: главное — деньги, самореализация и уважение

Аналитики hh.ru опросили жителей региона и выяснили, что для них значит идеальная работа. В опросе участвовали более 1,9 тысячи человек. Для 66% опрошенных работа мечты в первую очередь должна покрывать базовые расходы. На втором месте — положительные эмоции от деятельности (50%), на третьем — возможность карьерного роста (47%). Также в топе баланс жизни и работы (41%), отсутствие задержек зарплаты (39%), уважение руководства и коллег (36%), удобное расположение офиса (34%).
Для 63% респондентов смысл работы — в деньгах. Для 41% — в самореализации, для 28% — в саморазвитии. Карьерные возможности и получение опыта назвали 27% и 25% соответственно. При поиске нового места ключевым остаётся уровень зарплаты (78%). Важны отношения в команде (50%), официальное оформление (42%), карьерные перспективы (39%), стабильность компании (34%) и интересные задачи (30%).
Юлия Сахарова, директор hh.ru по СЗФО, отмечает: соискатели оценивают работодателя комплексно — доход, управленческая культура, условия труда и развитие.
53% готовы работать без интереса к задачам за хорошие деньги. 28% — если нет выбора, 27% — ради карьеры, 19% — при удалёнке. 19% заявили, что не готовы на нелюбимую работу ни при каких условиях.