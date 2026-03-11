ФСБ задержала агента СБУ, готовившего атаки дронами на самолёты в трёх регионах

«Житель, действуя по его указанию, планировал осуществить подрыв авиационной техники Вооружённых сил РФ. С этой целью сотрудник СБУ организовал доставку в Московскую и Калужскую области беспилотных летательных аппаратов, а также взрывчатых веществ, взрывных устройств и оборудования», — говорится в сообщении.
Далее 35-летний фигурант производил разведку: выезжал к аэродромам во Владимирской, Ивановской олбластях и столичном регионе. Теракт пресекли во время подготовки.
Ранее сотрудники ФСБ задержали 18-летнюю дончанку, которая передавала украинским спецслужбам данные о дислокации ВС РФ в Волновахе. Девушка сама вступила в контакт с противником.
