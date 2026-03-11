Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подросток пострадал в ДТП с маршруткой в Волгограде

В Кировском районе водитель «Форда» не выдержал дистанцию и врезался в «ГАЗель».

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде 10 марта произошло ДТП, в результате которого пострадал 13-летний подросток. Авария случилась в Кировском районе, когда водитель маршрутного такси не смог соблюсти безопасную дистанцию, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.

По предварительным данным, около 13:40 на улице 64 Армии, напротив дома № 147, 40-летний водитель за рулем микроавтобуса «Форд Транзит» двигался по дороге. В какой-то момент он не рассчитал расстояние до впереди идущего автомобиля «ГАЗ».

В результате удара медицинская помощь потребовалась 13-летнему пассажиру, который находился в маршрутке. Его доставили в медучреждение для обследования и получения необходимой помощи. Обстоятельства ДТП сейчас выясняют сотрудники Госавтоинспекции.