Екатеринбурженка два года пытается отвоевать квартиру у тараканов. Анна заехала в новое жилье в декабре 2025 года, и уже через месяц ей пришлось вызывать дезинсекторов. Ее сразу предупредили, что тараканы вернутся, если не устранить источник заражения.