Екатеринбурженка два года пытается отвоевать квартиру у тараканов

Екатеринбурженка подала в суд из-за тараканов в соседней квартире.

Источник: Комсомольская правда

Екатеринбурженка два года пытается отвоевать квартиру у тараканов. Анна заехала в новое жилье в декабре 2025 года, и уже через месяц ей пришлось вызывать дезинсекторов. Ее сразу предупредили, что тараканы вернутся, если не устранить источник заражения.

Виновником полчища усачей владелица считает соседнюю квартиру, в которой хозяин не живет, а сдает в аренду. На просьбы провести обработку никто не отреагировал.

Тем временем тараканы вернулись в квартиру Анны. Она пыталась бороться с ними самостоятельно, но в сентябре 2024 года вызвала Роспотребнадзор.

— Проверка подтвердила худшие опасения: тараканы оккупировали не только подъезд, но и соседнюю квартиру, где нашли и живых, и мертвых особей, что является грубым нарушением санитарных норм. Собственников обязали провести обработку, но ситуацию это не исправило, — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Отчаявшись, владелица квартиры обратилась в Железнодорожный суд Екатеринбурга, требуя обязать хозяина провести дезинсекцию. Ответчик возражал против иска, заявив, что не отрицает наличия тараканов, но считает, что еще не доказано, что источник заражения — его квартира.

Суд назначил комплексную санитарно-эпидемиологическую экспертизу, чтобы выяснить, где находится очаг распространения тараканов.