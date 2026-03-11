Нижегородка пережила 17 пластических операций после похудения

Жительница Нижнего Новгорода пережила 17 пластических операций после похудения. Свою историю Елена М. рассказала в выпуске программы «Что я наделала» (16+), вышедшем на телеканале «Пятница!» 10 марта.
Елена М. из Нижнего Новгорода, после того, как похудела на 60 килограммов, решила сделать операцию по удалению избытка кожи. Но после первого хирургического вмешательства последовали и другие операции по коррекции фигуры. Так женщина сделала абдоминопластику, маммопластику и якорную подтяжку. После последней появилась асимметрия, и Елена решилась на установку имплантов.
Результат нижегородку не устроил, и она снова оказалась на хирургическом столе. После повторного вмешательства начались осложнения, угрожающие не только внешнему виду, но и здоровью женщины: разошелся шов и стали разрушаться ткани. В результате импланты пришлось полностью удалить, и после 16 сложнейших операций женщина осталась без груди.
— Я осталась просто без груди. Вообще. Было ощущение, что я подопытный кролик: на мне тренировались, что-то пробовали, что-то переделывали, — рассказала Елена.
Помочь женщине и вернуть ей уверенность в себе вызвался московский хирург, а новые импланты были заказаны из-за рубежа. Последняя операция прошла успешно. В общей сложности после похудения Елене провели 17 пластических операций.