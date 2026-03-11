Нижегородка пережила 17 пластических операций после похудения

Елена М. из Нижнего Новгорода, после того, как похудела на 60 килограммов, решила сделать операцию по удалению избытка кожи. Но после первого хирургического вмешательства последовали и другие операции по коррекции фигуры. Так женщина сделала абдоминопластику, маммопластику и якорную подтяжку. После последней появилась асимметрия, и Елена решилась на установку имплантов.