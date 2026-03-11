Российским школьникам расскажут, как защитить себя при общении в Сети

VK и АНО «Цифровая экономика» запустили новый сезон просветительского проекта «Цифровой ликбез». Он рассчитан на учеников 1−11 классов из России и стран СНГ, сообщили в пресс-службе социальной сети. Главной темой стало «Безопасное общение в мессенджерах» — о том, как защищать личные данные и избегать рисков при переписке в интернете.