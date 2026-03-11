Ричмонд
В Госдуме рассказали, кого весной ждет снижение платежей за ЖКХ

Россияне, которые оплачивают отопление по индивидуальным или общедомовым приборам учета, весной столкнутся с пониженными коммунальными платежами. Об этом в среду, 11 марта, рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

До этого по всей стране действовали два варианта оплаты отопления — равными частями в течение всего года или только в период отопительного сезона.

Несмотря на это, с 1 марта прошлого года приоритетной стала оплата только в отопительный сезон.

— Собственники жилья платят за отопление исключительно по показаниям приборов учета, что сделает систему расчетов более прозрачной и понятной для потребителей, — цитирует депутата ТАСС.

По данным СМИ, В России рост тарифов ЖКХ стал рекордным за 16 лет: согласно информации Росстата, в январе они возросли на 15 процентов год к году.

Владелец международного агентства недвижимости NikaEstate Виктор Садыгов рассказал, что рекордно крупный долг за жилищно-коммунальные услуги в России составил 7,5 миллиона рублей.

