В Госдуме рассказали, кого весной ждет снижение платежей за ЖКХ

До этого по всей стране действовали два варианта оплаты отопления — равными частями в течение всего года или только в период отопительного сезона.
Несмотря на это, с 1 марта прошлого года приоритетной стала оплата только в отопительный сезон.
— Собственники жилья платят за отопление исключительно по показаниям приборов учета, что сделает систему расчетов более прозрачной и понятной для потребителей, — цитирует депутата ТАСС.
По данным СМИ, В России рост тарифов ЖКХ стал рекордным за 16 лет: согласно информации Росстата, в январе они возросли на 15 процентов год к году.
Владелец международного агентства недвижимости NikaEstate Виктор Садыгов рассказал, что рекордно крупный долг за жилищно-коммунальные услуги в России составил 7,5 миллиона рублей.