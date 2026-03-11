Ричмонд
UKMTO: Грузовое судно загорелось в Ормузском проливе после атаки

Моряков пришлось эвакуировать из-за пожара на судне в Ормузском проливе.

Источник: Комсомольская правда

В Ормузском проливе произошло чрезвычайное происшествие с грузовым судном. После попадания неизвестного боеприпаса на корабле начался сильный пожар, а моряки приступили к эвакуации. Об этом сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

По информации, которую приводит агентство Reuters, судно подало сигнал бедствия и запросило срочную помощь. В настоящий момент экипаж покидает борт горящего корабля. Это уже не первый подобный инцидент за последние часы. В UKMTO уточнили, что еще одно гражданское судно ранее в среду также пострадало в результате атаки и получило серьезные повреждения.

Ранее иранские военные заявили о блокировании пролива для судов, которые имеют отношение к США и Израилю. Командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) контр-адмирал Алиреза Тангсири подтвердил эту информацию.

Представитель КСИР также сделал запись в соцсетях пост, адресованный потенциальным нарушителям. Он написал, что ни одно судно, связанное с теми, кто напал на Иран, не пройдет через Ормузский пролив, предложив сомневающимся проверить это лично.

