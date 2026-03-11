Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Плющенко отреагировал на уход фигуристов Сарновских к Тутберидзе

Евгений Плющенко признался, что ему жаль, что Никита и София Сарновские ушли тренироваться к Этери Тутберидзе.

Источник: Аргументы и факты

Двукратный чемпион Олимпийских игр (ОИ) и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко, который был наставником Никиты и Софии Сарновских, прокомментировал их уход к Этери Тутберидзе.

Заслуженный мастер спорта России отметил, что за семь лет совместной работы брат и сестра стали высококлассными фигуристами. Плющенко также рассказал о спортивных результатах, которых удалось добиться им.

«Что получили Софа и Никита Сарновские? Помимо результатов и знаний — приглашение в штаб. Видимо, то, что семь лет назад их туда как “профнепригодных” не приняли, а теперь они получили такое важное для них приглашение, им очень польстило, и они согласились. Жаль, что ребята побежали», — написал он в своём Telegram-канале.

Тренер признался, что ему жаль, что Сарновские ушли. Плющенко считает, что дальнейшее сотрудничество могло бы быть интересным. Двукратный чемпион ОИ отметил, что у Алексея Мишина, который научил фигуриста всему, он тренировался в течение 20 лет.

Напомним, об уходе Сарновских стало известно 10 марта. Фигуристы поблагодарили тренерский штаб в социальных сетях.

В январе сообщалось, что под руководством Этери Тутберидзе планирует возобновить спортивную карьеру российская фигуристка Александра Игнатова (ранее Трусова).