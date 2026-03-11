Вопросы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций находятся под постоянным контролем Смоленских властей

«В Смоленской области в этом году были обильные снегопады. Накопились значительные запасы снега — высота снежного покрова достигла 44 см, что превышает среднемноголетние показатели. Запасы воды в снеге также находятся на уровне выше нормы», — рассказал губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Максимальные уровни половодья в регионе ожидаются в первой декаде апреля. В области определены 20 зон потенциального подтопления в 16 муниципальных округах.
Разработан и утверждён областной план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На случаи , предусматривающие оперативное реагирование, в регионе подготовлены специалисты и техника, включая плавсредства и беспилотные авиационные системы.
«Созданы 10 мобильных спасательных групп. Готовы развернуть временные посты пожарных расчетов и организовать дополнительные переправы. Для оповещения жителей задействуем региональную систему оповещения, СМС-рассылку, средства массовой информации и интернет-ресурсы», — отметил в своём Телеграм-канале глава региона.