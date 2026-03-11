AP News: Сын певицы Шер предстанет перед судом

В декабре 2023 года Шер подала в суд на временное опекунство над финансами сына, отмечая, что проблемы с психическим здоровьем и зависимостью несут в себе опасность. Судья отклонила ходатайство. Адвокаты Оллмана заявили, что он проходит лечение, посещает специализированные собрания и восстанавливает отношения со своей женой.