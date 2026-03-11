AP News: Сын певицы Шер предстанет перед судом

Сын американской певицы Шер, 49-летний Элайджа Оллман, должен предстать в суде Нью-Гэмпшира 11 марта, в среду, по делу о взломе дома в начале марта. По данным полиции, он незаконно проник в жилище в Уиндхэме и нанес ущерб. Оллман остается в Департаменте исправительных учреждений округа Рокингем под временным арестом, сообщает Associated Press News.
Ранее в феврале Оллман был задержан после инцидента в престижной подготовительной школе St. Paul’s, где его обвинили в двух нападениях, незаконном проникновении и угрозах. Он также получил обвинение за нарушение порядка, которое в штате не считается преступлением.
В декабре 2023 года Шер подала в суд на временное опекунство над финансами сына, отмечая, что проблемы с психическим здоровьем и зависимостью несут в себе опасность. Судья отклонила ходатайство. Адвокаты Оллмана заявили, что он проходит лечение, посещает специализированные собрания и восстанавливает отношения со своей женой.
Ранее KP.RU писал, что сына Шер еле спасли врачи после кризисной ситуации, которая с ним произошла из-за передозировки наркотиками. Певица много раз оплачивала его реабилитацию, однако мужчина вновь и вновь возвращается к пагубной зависимости.