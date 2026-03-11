Укус за 38 млн рублей: собаки снова нападают в Приморье

Отметим, что за последнее время это не первый случай, когда собаки нападают на жителей Владивостока. Так, прокуратура уже проводила проверки в конце января — начале февраля после случаев нападения собак в городе. При этом администрация Владивостока еще в прошлом году заключила контракт на оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории города.