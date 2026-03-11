Укус за 38 млн рублей: собаки снова нападают в Приморье

Как сообщили в УМВД России по городу Владивостоку, информация об инциденте была выявлена сотрудниками полиции в ходе мониторинга социальных сетей. В публикации сообщалось, что в районе улицы Новожилова на женщину напали собаки.
Позже в дежурную часть отдела полиции № 2 поступило официальное сообщение о происшествии. Установлено, что три собаки напали на 55-летнюю жительницу города. В результате нападения женщина получила травмы.
«Потерпевшей выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести вреда, причиненного ее здоровью», — рассказали в ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Отметим, что за последнее время это не первый случай, когда собаки нападают на жителей Владивостока. Так, прокуратура уже проводила проверки в конце января — начале февраля после случаев нападения собак в городе. При этом администрация Владивостока еще в прошлом году заключила контракт на оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории города.
Контракт является годовым до конца 2026 года, а его стоимость составила 38,6 млн рублей. Победителем, конечно же, стало ООО «Аристократ», которое специализируется на отлове бездомных собак. Причем еще один контракт на оказание услуг по дальнейшему содержанию животных без владельцев на 8,8 млн рублей заключен с ИП Галиной Плутахиной, которая является директором «Аристократа».
Правда, несмотря на все эти заключенные контракты, это пока не спасает жителей краевой столицы от нападения. При этом приморцы отлично помнят «Аристократ», который они в социальных сетях не раз обвиняли в том, что выловленные домашние питомцы терялись при загадочных обстоятельствах.