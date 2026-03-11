С начала года в ДТП в Калининградской области погибли 17 человек

Только за прошедшую неделю случилось 17 аварий: трое погибших, 18 раненых. За этот же период задержали 39 водителей в состоянии опьянения. Четверо из них сели за руль пьяными повторно — возбуждены уголовные дела, изъято 4 автомобиля.