С начала года в ДТП в Калининградской области погибли 17 человек

С 1 января по 11 марта 2026 года зарегистрировано 113 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. В них погибли 17 человек, ещё 127 получили травмы.
Только за прошедшую неделю случилось 17 аварий: трое погибших, 18 раненых. За этот же период задержали 39 водителей в состоянии опьянения. Четверо из них сели за руль пьяными повторно — возбуждены уголовные дела, изъято 4 автомобиля.
География недельных ДТП: Калининград (7 аварий, 1 погибший, 8 раненых), Багратионовский район (2 ДТП, 1 погибший, 3 пострадавших), Гурьевский район (2 ДТП, 1 погибший, 2 пострадавших), а также единичные происшествия в Гусеве, Зеленоградском и Озёрском районах.