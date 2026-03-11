Статистика ДТП в Калининградской области: с начала года погибли 17 человек

За два с небольшим месяца 2026 года на дорогах Калининградской области произошло 113 дорожных происшествий с пострадавшими. Травмы получили 127 человек, ещё 17 спасти не удалось.
Только за последнюю неделю зарегистрировано 17 ДТП — три человека погибли, 18 попали в больницы. Самыми «аварийными» муниципалитетами стали Калининград, Багратионовский и Гурьевский округа.
Полицейские задержали 39 водителей в состоянии опьянения. Четверо из них сели за руль нетрезвыми повторно — возбуждены уголовные дела, четыре автомобиля изъяты.