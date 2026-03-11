Эксперт Моисеев: Пакет с мусором у двери грозит штрафом в размере 15 тысяч рублей

Штраф 5000 рублей может грозить за работу стиральной машины ночью. Об этом сообщил общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь. Он отметил, что при отжиме уровень шума достигает почти 70 децибел. Также стиральные машины создают вибрацию, которая идет по стенам и трубам.