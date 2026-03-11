Эксперт Моисеев: Пакет с мусором у двери грозит штрафом в размере 15 тысяч рублей

За оставленный возле двери пакет с мусором жителям многоквартирных домов может грозить административная ответственность. Об этом сообщил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Плеханова Андрей Моисеев.
Он пояснил, что придомовая территория, а также лестничные клетки и подъезды относятся к общему имуществу жильцов, поэтому нарушение правил содержания этих зон подпадает под закон.
Моисеев отметил, что в соответствии со статьей 6.4 КоАП за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений штраф составляет от 500 до 1 тысячи рублей.
Кроме того, он добавил, что если мусор признается пожароопасным, сумма штрафа может увеличиваться до 5−15 тысяч рублей в зависимости от степени опасности, передает РИА Новости.
Штраф 5000 рублей может грозить за работу стиральной машины ночью. Об этом сообщил общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь. Он отметил, что при отжиме уровень шума достигает почти 70 децибел. Также стиральные машины создают вибрацию, которая идет по стенам и трубам.