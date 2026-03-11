Психотерапевт объяснила, почему стало модно ставить себе диагнозы

Причина тренда — поиск особенности в эпоху унификации. Кино показывает героев с ментальными особенностями как глубоких и нестандартных. Людям хочется быть интереснее «скучного» здорового человека. Опасность в том, что человек перестаёт решать реальные проблемы. Вместо отпуска при переутомлении он списывает всё на «хроническую усталость».