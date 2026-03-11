Песков заявил, что ответ на удар ВСУ по Брянску будут определять военные РФ

Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов проинформировал, что в больницы Брянской области, в которые доставили раненых при атаке, направили бригаду специалистов федеральных медицинских центров. По его сведениям, всего лечение проходят 33 человека. Трое пациентов находятся в тяжёлом состоянии.