Песков заявил, что ответ на удар ВСУ по Брянску будут определять военные РФ

Решение о том, каким будет ответ на удар ВСУ по Брянску, примет российское военное руководство, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это (форму ответных мер — прим. ред.) будут наши военные решать», — сказал представитель Кремля журналистам.
Напомним, вечером 10 марта киевский режим нанёс ракетный удар по Брянску. Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что, согласно последним данным, в результате вражеской атаки погибли шесть человек и ещё 42 пострадали. Губернатор назвал случившееся террористическим актом.
Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов проинформировал, что в больницы Брянской области, в которые доставили раненых при атаке, направили бригаду специалистов федеральных медицинских центров. По его сведениям, всего лечение проходят 33 человека. Трое пациентов находятся в тяжёлом состоянии.