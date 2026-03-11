«Локомотив» победил в первом четвертьфинальном матче Чемпионата России

Первая партия осталась за хозяйками — 25:20. Во второй калининградки взяли реванш — 17:25. В третьей подопечные Андрея Воронкова вновь одержали верх — 27:29. В четвёртой волейболистки из Одинцово не позволили калининградкам закончить игру — 25:20. В пятой «железнодорожницы» поставили победную точку со счётом 14:16.