Какие новые штрафы ГИБДД введены в Новосибирске?

В Новосибирске, как и по всей России, вступили в силу новые штрафы и увеличены санкции за ряд нарушений правил дорожного движения. Эти изменения направлены на повышение безопасности на дорогах и корректировку существующей практики привлечения водителей к ответственности.
Увеличены штрафы за превышение скорости — за значительное превышение разрешённой скорости суммы наказаний стали выше, особенно в зонах с интенсивным движением и рядом с образовательными учреждениями.
Суровее ответственность за проезд на красный сигнал светофора и пересечение стоп‑линии — такие нарушения теперь могут обернуться более крупным штрафом или административными мерами.
Штрафы за использование телефона за рулём остались значительными и продолжают ужесточаться, если это отвлечение от управления транспортом создаёт опасную ситуацию.
Ответственность за непристёгнутый ремень безопасности усилена — как для водителя, так и для всех пассажиров транспортного средства.
Новые правила для электросамокатов и средств индивидуальной мобильности — для таких участников движения введены отдельные штрафы за езду по тротуару или пешеходной зоне.
Важно помнить, что штрафы действуют на всей территории России, включая Новосибирск, и применяются независимо от места регистрации водителя. Фиксация нарушений чаще всего осуществляется камерами автоматической фото‑ и видеофиксации. При получении штрафа не стоит затягивать с оплатой, так как за просрочку предусмотрены дополнительные санкции.
Для точной информации по суммам штрафов и конкретным нарушениям можно обратиться на официальный сайт ГИБДД, в отделение Госавтоинспекции по Новосибирской области или воспользоваться мобильными приложениями и порталами госуслуг.