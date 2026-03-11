Какие новые штрафы ГИБДД введены в Новосибирске?

Важно помнить, что штрафы действуют на всей территории России, включая Новосибирск, и применяются независимо от места регистрации водителя. Фиксация нарушений чаще всего осуществляется камерами автоматической фото‑ и видеофиксации. При получении штрафа не стоит затягивать с оплатой, так как за просрочку предусмотрены дополнительные санкции.