Следовавший из Индии самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета

В этот же день в Telegram-канале Shot писали, что самолет авиакомпании «Россия» подал сигнал бедствия, пролетая над Красноярским краем. По данным журналистов, лайнер с бортовым номером RA-73205 летел из Красноярска в Якутск. После взлета он подал сигнал 7700, который означает чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту.