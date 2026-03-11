Ричмонд
Следовавший из Индии самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета

Самолет Air India Express, следовавший из Индии, совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета. Об этом в среду, 11 марта, сообщила пресс-служба аэропорта.

По данным авиагавани, посадку совершил прямой рейс из Хайдарабада лайнером Boeing 737 MAX 8 с бортовым номером VT-BWQ., Информации о пострадавших в настоящее время нет.

По данным авиагавани, посадку совершил прямой рейс из Хайдарабада лайнером Boeing 737 MAX 8 с бортовым номером VT-BWQ., Информации о пострадавших в настоящее время нет.

Как сообщила газета Khaosod, в результате инцидента у воздушного судна сломалась передняя стойка шасси. На борту находились 133 пассажира. На место происшествия оперативно прибыли аварийно-спасательные службы и представители аэропорта.

— Власти заявили, что у самолета возникла проблема при посадке: сломалась передняя стойка шасси, и самолет начал скользить по взлетно-посадочной полосе, — говорится в материале.

В этот же день в Telegram-канале Shot писали, что самолет авиакомпании «Россия» подал сигнал бедствия, пролетая над Красноярским краем. По данным журналистов, лайнер с бортовым номером RA-73205 летел из Красноярска в Якутск. После взлета он подал сигнал 7700, который означает чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту.