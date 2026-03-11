Сальмонеллёз в Новосибирской области пошёл на спад: заболеваемость упала на треть

Что делать, чтобы не заболеть Санврачи напоминают простые, но работающие правила: Мойте руки перед едой и после туалета — это база, о которой многие забывают. Не ленитесь мыть руки после того, как погладили кошку или собаку. Держите отдельные доски для мяса и для продуктов, которые не будете варить: овощей, сыра, хлеба. Хорошо прожаривайте мясо и птицу. Яйца варите не меньше десяти минут после закипания — никакой глазуньи с жидким желтком, если не уверены в качестве яиц. Не оставляйте готовые салаты и пирожные с кремом на столе дольше двух часов — даже если кажется, что в квартире прохладно.