Сальмонеллёз в Новосибирской области пошёл на спад: заболеваемость упала на треть

Такие данные опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.
Где живут сальмонеллы Заразиться можно через еду, в которую попали бактерии Salmonella. Основные переносчики — животные и птицы: куры, утки, свиньи, коровы и даже грызуны. Микробы живут у них в кишечнике и вместе с помётом попадают в мясо, яйца и молоко. Сальмонеллы на удивление живучи. В мясе и колбасе они могут жить до четырёх месяцев, в замороженном мясе — до года, а в яйцах — до трёх. При этом вкус продуктов не меняется, и понять, что еда опасна, на глаз невозможно. В тепле бактерии начинают активно размножаться.
Как понять, что ты заболел Сальмонеллёз начинается неожиданно. Через несколько часов после еды резко подскакивает температура, появляются слабость, головная боль, тошнота, рвота и сильный понос. Всё это может продлиться несколько дней. Особенно тяжело инфекцию переносят дети и пожилые люди. У них быстро наступает обезвоживание, возможны серьёзные осложнения.
Что делать, чтобы не заболеть Санврачи напоминают простые, но работающие правила: Мойте руки перед едой и после туалета — это база, о которой многие забывают. Не ленитесь мыть руки после того, как погладили кошку или собаку. Держите отдельные доски для мяса и для продуктов, которые не будете варить: овощей, сыра, хлеба. Хорошо прожаривайте мясо и птицу. Яйца варите не меньше десяти минут после закипания — никакой глазуньи с жидким желтком, если не уверены в качестве яиц. Не оставляйте готовые салаты и пирожные с кремом на столе дольше двух часов — даже если кажется, что в квартире прохладно.
Цифры радуют, но расслабляться рано. Бактерия никуда не делась и по-прежнему ждёт, когда кто-то забудет помыть руки или недоварит курицу. Ранее мы писали о том, что в нескольких регионах России фиксируют рост заболеваемости COVID-19.
ИА «Сибинформ».