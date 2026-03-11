В Новосибирске запретили мигрантам работать в 5 сферах с 1 марта 2026 года

С 1 марта 2026 года вступили в силу изменения в Трудовой кодекс, расширяющие перечень оснований для увольнения иностранных граждан. Теперь прекратить трудовой договор с мигрантом можно не только по решению федеральных властей, но и на основании ограничений, введённых региональными органами.
В Новосибирской области такие ограничения утверждены постановлением губернатора от 2 октября 2025 года № 184. Согласно документу, иностранные работники, трудящиеся по патенту, больше не могут быть заняты в ряде сфер.
«Запрещается работать в сфере розничной торговли напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах, осуществлять пассажирские и грузовые перевозки, трудиться в социальных столовых, буфетах или кафетериях (в офисах, больницах, школах, институтах и пр.) на основе льготных цен на питание, а также быть задействованными в качестве работников в области спорта и дошкольном образовании», — сообщили в управлении по вопросам миграции.
Работодателей предупреждают: они обязаны привести численность иностранных сотрудников в соответствие с новыми требованиями. В течение трёх рабочих дней после расторжения договора необходимо направить соответствующее уведомление.