Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске запретили мигрантам работать в 5 сферах с 1 марта 2026 года

Иностранцам с патентом запретили работать в розничной торговле напитками и табаком, заниматься пассажирскими перевозками, трудиться в школьных столовых, спорте и дошкольном образовании.

Источник: Om1 Новосибирск

С 1 марта 2026 года вступили в силу изменения в Трудовой кодекс, расширяющие перечень оснований для увольнения иностранных граждан. Теперь прекратить трудовой договор с мигрантом можно не только по решению федеральных властей, но и на основании ограничений, введённых региональными органами.

В Новосибирской области такие ограничения утверждены постановлением губернатора от 2 октября 2025 года № 184. Согласно документу, иностранные работники, трудящиеся по патенту, больше не могут быть заняты в ряде сфер.

«Запрещается работать в сфере розничной торговли напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах, осуществлять пассажирские и грузовые перевозки, трудиться в социальных столовых, буфетах или кафетериях (в офисах, больницах, школах, институтах и пр.) на основе льготных цен на питание, а также быть задействованными в качестве работников в области спорта и дошкольном образовании», — сообщили в управлении по вопросам миграции.

Работодателей предупреждают: они обязаны привести численность иностранных сотрудников в соответствие с новыми требованиями. В течение трёх рабочих дней после расторжения договора необходимо направить соответствующее уведомление.