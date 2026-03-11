Заболеваемость ОРВИ среди воронежцев резко выросла в первую неделю весны

За первую неделю весны в Воронежской области зарегистрировали 11 772 случая заболевания ОРВИ. 5 230 из них приходится на детей в возрасте до 14 лет. Данными за период со 2 по 8 марта поделились в региональном управлении Роспотребнадзора во вторник, 10 марта.
По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость острыми респираторными инфекциями среди жителей региона выросла на 16%.
Чтобы уменьшить риск заражения ОРВИ и гриппом воронежцам советуют соблюдать простые меры профилактики. При первых же симптомах болезни следует обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.