Заболеваемость ОРВИ среди воронежцев резко выросла в первую неделю весны

За первую неделю весны в Воронежской области зарегистрировали 11 772 случая заболевания ОРВИ. 5 230 из них приходится на детей в возрасте до 14 лет. Данными за период со 2 по 8 марта поделились в региональном управлении Роспотребнадзора во вторник, 10 марта.