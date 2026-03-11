Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заболеваемость ОРВИ среди воронежцев резко выросла в первую неделю весны

За семь дней за медицинской помощью обратились 11 772 человека.

Источник: Аргументы и факты

За первую неделю весны в Воронежской области зарегистрировали 11 772 случая заболевания ОРВИ. 5 230 из них приходится на детей в возрасте до 14 лет. Данными за период со 2 по 8 марта поделились в региональном управлении Роспотребнадзора во вторник, 10 марта.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость острыми респираторными инфекциями среди жителей региона выросла на 16%.

Чтобы уменьшить риск заражения ОРВИ и гриппом воронежцам советуют соблюдать простые меры профилактики. При первых же симптомах болезни следует обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.