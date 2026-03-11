Новосибирская ГЭС начала готовиться к половодью и паводку в 2026 году. На станции уже разработали план мероприятий, который обеспечит бесперебойную работу оборудования в весенний период. Об этом сообщили в пресс-службе «РусГидро».
Сейчас специалисты проводят техобслуживание оборудования станции, завершают все плановые ремонты, проводят работы, которые обеспечат готовность гидротехнических сооружений, зданий, водопропускных сооружений, устройств, техники и систем станции к половодно-паводковому периоду.
— По данным на 28 февраля, запасы воды в снеге по водосбору Новосибирского водохранилища зафиксированы на уровне 130 процентов. В аналогичном периоде прошлого года — 103 процента, — добавили в пресс-службе.