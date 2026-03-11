Ричмонд
Апелляция объяснила, почему стадион «Буревестник» в Самаре продали незаконно

Суд в Самаре установил, что собственники стадиона «Буревестник» действовали недобросовестно.

Источник: Комсомольская правда

11 арбитражный апелляционный суд объяснил, почему стадион «Буревестник» в Самаре продали незаконно. Напомним, что еще в 2007 году спортивный объект передачи в частные руки. Потом его еще несколько раз перепродавали, за эти годы стадион фактически перестал существовать как спортивный объект.

Сначала суд признал сделку законной из-за упущенных сроков, но позже апелляция решила, что «Буревестник» нужно вернуть в собственность города, а сделки купли-продажи признать незаконными. Суд акцентировал внимание на том, что вскоре после покупки объекта в 2010 году ООО «Форсаж» стадион был разрушен и снят с кадастрового учета.

Сейчас на территории «Буревестника» идет торговля, имеется стоянка для машин, контейнеры для мусора. На месте, где раньше был гребной бассейн, работает автомойка и станция техобслуживания, что негативно сказывается на внешнем облике центра Самары, отметил суд. Он установил, что все это свидетельствует о недобросовестности собственников «Буревестника».

Апелляция поддержала почти все требования прокуратуры, за исключением сноса торговых объектов на территории стадиона. Они принадлежат третьим лицам, и их судьбу нужно решать отдельно.

Ранее «Буревестник» признали объектом культурного наследия.

