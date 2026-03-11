Ричмонд
Водителей Новосибирской области предупредили об опасности на трассах

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим. В регионе прогнозируют метели и гололедные явления.

Источник: Om1 Новосибирск

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшие сутки на территории Новосибирской области ожидается резкое ухудшение погодных условий. Как сообщили в пресс-службе ГАИ региона, прогнозируются «снегопады, местами с дождем, метели, гололедные явления и сильный ветер».

В связи с осложнением обстановки на дорогах водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также быть предельно осторожными вблизи пешеходных переходов. О нештатных ситуациях на областных трассах — заносах, снежных накатах или плохой уборке — можно сообщить в диспетчерскую службу ТУАД по телефону 8 (383) 335−81−50, +7 (913) 949−00−30 или 730 для абонентов «МТС».

В мэрии Новосибирска напомнили, что в такую погоду возможно осложнение работы транспорта и содержания улично-дорожной сети. Пешеходам стоит быть внимательнее вблизи зданий из-за риска падения снега и сосулек с крыш.