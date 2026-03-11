Водителей Новосибирской области предупредили об опасности на трассах

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшие сутки на территории Новосибирской области ожидается резкое ухудшение погодных условий. Как сообщили в пресс-службе ГАИ региона, прогнозируются «снегопады, местами с дождем, метели, гололедные явления и сильный ветер».
В связи с осложнением обстановки на дорогах водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также быть предельно осторожными вблизи пешеходных переходов. О нештатных ситуациях на областных трассах — заносах, снежных накатах или плохой уборке — можно сообщить в диспетчерскую службу ТУАД по телефону
В мэрии Новосибирска напомнили, что в такую погоду возможно осложнение работы транспорта и содержания улично-дорожной сети. Пешеходам стоит быть внимательнее вблизи зданий из-за риска падения снега и сосулек с крыш.