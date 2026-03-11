Водителей Новосибирской области предупредили об опасности на трассах

В связи с осложнением обстановки на дорогах водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также быть предельно осторожными вблизи пешеходных переходов. О нештатных ситуациях на областных трассах — заносах, снежных накатах или плохой уборке — можно сообщить в диспетчерскую службу ТУАД по телефону 8 (383) 335−81−50 , +7 (913) 949−00−30 или 730 для абонентов «МТС».