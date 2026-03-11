Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Сочи Прошунин призвал местных жителей не отправлять детей в школы

Мэр Сочи Андрей Прошунин призвал местных жителей не отправлять детей в детсады и школы. Причиной тому действие на территории курорта беспилотной опасности.

«В детских садах и школах готовы принимать детей, в учебных учреждениях есть безопасные места. Руководители, сотрудники и охрана знают, как действовать на случай атаки. Однако сейчас лучше не отправлять ребёнка на занятия», — говорится в сообщении градоначальника в его Телеграм-канале.

Прошунин отметил, что необходимо дождаться отмены угрозы атаки БПЛА. Это также касается и студентов.

Ранее «НК» писала, что в нескольких городах Кубани ночью запускали сирены.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше