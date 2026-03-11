Глава Сочи Прошунин призвал местных жителей не отправлять детей в школы

«В детских садах и школах готовы принимать детей, в учебных учреждениях есть безопасные места. Руководители, сотрудники и охрана знают, как действовать на случай атаки. Однако сейчас лучше не отправлять ребёнка на занятия», — говорится в сообщении градоначальника в его Телеграм-канале.
Прошунин отметил, что необходимо дождаться отмены угрозы атаки БПЛА. Это также касается и студентов.
Ранее «НК» писала, что в нескольких городах Кубани ночью запускали сирены.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше