Нерестовый запрет‑2026 в Новосибирской области: подробные сроки и правила рыбалки

Только что миновала опасность тонкого льда, а на смену уже приходят новые ограничения — сезонный нерестовый запрет. В 2026 году сроки традиционно сдвигаются в зависимости от расположения водоема, а правила становятся строже. Редакция разобралась в нюансах приказа Минсельхоза и рассказывает, как не остаться без улова и без штрафа.