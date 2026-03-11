Нерестовый запрет‑2026 в Новосибирской области: подробные сроки и правила рыбалки

Только что миновала опасность тонкого льда, а на смену уже приходят новые ограничения — сезонный нерестовый запрет. В 2026 году сроки традиционно сдвигаются в зависимости от расположения водоема, а правила становятся строже. Редакция разобралась в нюансах приказа Минсельхоза и рассказывает, как не остаться без улова и без штрафа.
Почему вводятся ограничения. Запрет на рыбалку вводится ежегодно для защиты водных биоресурсов в период их естественного размножения. Официальные сроки и правила закреплены в Правилах рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна (утверждены приказом Минсельхоза России). Нарушителям грозит административная ответственность.
Сроки действия запрета: для каждого водоема свои. В регионе действует дифференцированный подход: даты зависят от типа водоема. Самые важные даты для календаря рыбака:
Река Обь (со всеми притоками и пойменными водоемами): с 20 апреля по 20 мая.
Новосибирское водохранилище: с 25 апреля по 10 июня.
Бессточные озера (с впадающими в них реками): с 25 апреля по 25 мая.
Участок Оби (от нижнего подходного канала Новосибирской ГЭС до деревни Малое Кривощёково): с 20 мая по 15 июня.
Важно: на отдельных участках рек и озер сроки могут незначительно отличаться. Рыбакам рекомендуют сверяться с актуальными региональными документами перед выездом.
Можно ли ловить рыбу в нерест? Да, но с ограничениями. Полного запрета на любительскую рыбалку нет. Однако в этот период разрешена только береговая ловля, а арсенал снастей серьезно сокращается.
Что разрешается:
Ловить рыбу только с берега (выход на лодках запрещен).
Использовать одну снасть на выбор: поплавочную удочку, донку, фидер или спиннинг.
Количество крючков на снасти — не более двух.
Допускается использование жерлиц (не более пяти штук на одного рыбака).
Что строго запрещено:
Выход на воду и ловля с лодок (включая моторные и весельные плавсредства).
Использование сетей и любых запрещенных орудий лова (электроудочки, остроги
и т. д.).
Где уточнить информацию. Чтобы избежать ошибок, сверяйтесь с официальными источниками. Актуальные сроки и полный текст правил рыболовства публикуются на сайтах:
Министерства сельского хозяйства РФ;
Верхнеобского территориального управления Росрыболовства;
Региональных органов власти Новосибирской области.
Редакция напоминает: соблюдение нерестового запрета помогает сохранить популяцию рыбы.