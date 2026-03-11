Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нерестовый запрет‑2026 в Новосибирской области: подробные сроки и правила рыбалки

Весна вносит коррективы в жизнь сибирских рыбаков.

Источник: НДН.ИНФО

Только что миновала опасность тонкого льда, а на смену уже приходят новые ограничения — сезонный нерестовый запрет. В 2026 году сроки традиционно сдвигаются в зависимости от расположения водоема, а правила становятся строже. Редакция разобралась в нюансах приказа Минсельхоза и рассказывает, как не остаться без улова и без штрафа.

Почему вводятся ограничения. Запрет на рыбалку вводится ежегодно для защиты водных биоресурсов в период их естественного размножения. Официальные сроки и правила закреплены в Правилах рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна (утверждены приказом Минсельхоза России). Нарушителям грозит административная ответственность.

Сроки действия запрета: для каждого водоема свои. В регионе действует дифференцированный подход: даты зависят от типа водоема. Самые важные даты для календаря рыбака:

  • Река Обь (со всеми притоками и пойменными водоемами): с 20 апреля по 20 мая.

  • Новосибирское водохранилище: с 25 апреля по 10 июня.

  • Бессточные озера (с впадающими в них реками): с 25 апреля по 25 мая.

  • Участок Оби (от нижнего подходного канала Новосибирской ГЭС до деревни Малое Кривощёково): с 20 мая по 15 июня.

Важно: на отдельных участках рек и озер сроки могут незначительно отличаться. Рыбакам рекомендуют сверяться с актуальными региональными документами перед выездом.

Можно ли ловить рыбу в нерест? Да, но с ограничениями. Полного запрета на любительскую рыбалку нет. Однако в этот период разрешена только береговая ловля, а арсенал снастей серьезно сокращается.

Что разрешается:

  • Ловить рыбу только с берега (выход на лодках запрещен).

  • Использовать одну снасть на выбор: поплавочную удочку, донку, фидер или спиннинг.

  • Количество крючков на снасти — не более двух.

  • Допускается использование жерлиц (не более пяти штук на одного рыбака).

Что строго запрещено:

  • Выход на воду и ловля с лодок (включая моторные и весельные плавсредства).

  • Использование сетей и любых запрещенных орудий лова (электроудочки, остроги и т. д.).

Где уточнить информацию. Чтобы избежать ошибок, сверяйтесь с официальными источниками. Актуальные сроки и полный текст правил рыболовства публикуются на сайтах:

  • Министерства сельского хозяйства РФ;

  • Верхнеобского территориального управления Росрыболовства;

  • Региональных органов власти Новосибирской области.

Редакция напоминает: соблюдение нерестового запрета помогает сохранить популяцию рыбы.