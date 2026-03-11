«Рак желудка четвёртой стадии»: подруга Лерчек рассказала о тяжёлом диагнозе блогерши

У блогера и предпринимательницы Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, обнаружили рак желудка четвёртой стадии. Об этом, ссылаясь на близких девушки, пишет «Стархит».
По словам её жениха, танцора Луиса Сквиччиарини, проблемы со здоровьем начались вскоре после рождения их ребёнка. Во время родов врач заметил изменения в плаценте и направил её на гистологическое исследование.
«После того как Валерия родила, мы вернулись домой, но вскоре у нее опять начались боли, и нам пришлось ехать в клинику. В день родов наш врач заметила что-то не то с плацентой Леры, поэтому отдала её на гистологию… Мы получили результат — найдены злокачественные клетки», — рассказал Сквиччиарини.
После этого Чекалина прошла ряд обследований, чтобы установить источник заболевания. Врачи провели операцию на позвоночнике, так как несколько позвонков начали разрушаться. Кроме того, у неё обнаружили метастазы в лёгких.
Позднее подруга блогера Алина Акилова сообщила, что у Чекалиной диагностирован рак желудка четвёртой стадии с метастазами.
«По поводу Лерчек… Честно, рыдаю третьи сутки. Это все чистая правда — всё, что с нашей маленькой и хрупкой девочкой происходит. Рак четвёртой стадии с метастазами. Она только родила маленького и тут такое. Судя по её посту, её не выпускали из дома для сдачи анализов. Она потеряла своё драгоценное время! И думаю, что ситуация от её диагноза не изменится», — отметила Акилова.
По её словам, блогер испытывает сильные боли и принимает мощные обезболивающие препараты. Обсуждается и возможное лечение за рубежом. По словам Акиловой, рассматривается вариант обращения к специалисту из Китая, с которым, как утверждается, уже ведутся переговоры.
На прошлой неделе сообщалось, что у блогера Валерии Чекалиной, которую подозревают в незаконном выводе денег за границу, обнаружили онкологическое заболевание.