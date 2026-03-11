«Рак желудка четвёртой стадии»: подруга Лерчек рассказала о тяжёлом диагнозе блогерши

«По поводу Лерчек… Честно, рыдаю третьи сутки. Это все чистая правда — всё, что с нашей маленькой и хрупкой девочкой происходит. Рак четвёртой стадии с метастазами. Она только родила маленького и тут такое. Судя по её посту, её не выпускали из дома для сдачи анализов. Она потеряла своё драгоценное время! И думаю, что ситуация от её диагноза не изменится», — отметила Акилова.