Воронежские гаишники помогли автоледи починить машину в праздничный вечер 8 марта

Вечером 8 марта на 15-м километре автодороги «Воронеж — Луганск — Репьевка» у автомобиля жительницы Репьевского района Людмилы внезапно заглох двигатель. Оказавшись в «мертвой зоне», где не работала мобильная связь, а проезжающие мимо водители игнорировали сигналы о помощи, женщина осталась один на один с поломкой в полной темноте. Ситуацию спасло появление патрульного экипажа ДПС. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции 11 марта.
Заметив на обочине машину с включенной аварийной сигнализацией, инспекторы незамедлительно остановились. Выяснилось, что Людмила возвращалась от гостей в родное село Солдатское, когда техника подвела ее прямо на ходу.
Полицейские провели диагностику электропроводки и установили точную причину неисправности — выход из строя реле бензонасоса.
Чтобы не оставлять автоледи на ночной трассе, госавтоинспекторы доставили ее на патрульном автомобиле в Репьевку для покупки необходимых комплектующих. Вернувшись к заглохшей машине, полицейские установили новые детали и привели автомобиль в рабочее состояние.
Убедившись, что мотор работает стабильно, а жизни и здоровью женщины ничего не угрожает, они пожелали ей доброго пути.