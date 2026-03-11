Воронежские гаишники помогли автоледи починить машину в праздничный вечер 8 марта

Вечером 8 марта на 15-м километре автодороги «Воронеж — Луганск — Репьевка» у автомобиля жительницы Репьевского района Людмилы внезапно заглох двигатель. Оказавшись в «мертвой зоне», где не работала мобильная связь, а проезжающие мимо водители игнорировали сигналы о помощи, женщина осталась один на один с поломкой в полной темноте. Ситуацию спасло появление патрульного экипажа ДПС. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции 11 марта.