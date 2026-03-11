Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцы оставили в январе 2026 года в магазинах 61,6 млрд рублей

На продукты, напитки и табачные изделия жители региона потратили на 0,7% больше, чем в январе 2025 года.

Оборот розничной торговли Волгоградской области сложился в январе 2026 года в объеме 61,6 млрд рублей. Это на 6,6% больше, чем в первый месяц 2025 года, уточняют в Волгоградстате.

Основная часть расходов пришлась на непродовольственные товары — в структуре оборота розничной торговли их удельный вес составил 57,6%. На продукты, напитки и табачные изделия жители региона потратили 26,1 млрд рублей, на 0,7% больше, чем в январе 2025 года.

За покупками волгоградцы чаще отправлялись в супермаркеты — на крупный бизнес пришлось 66,1% от оборота розничной торговли. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых составила в товарообороте 30,5%, а на розничные рынки и ярмарки пришлось только 3,4%.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что регион опустился на 10 пунктов в рейтинге качества жизни.