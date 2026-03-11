Калининградская компания получила крупнейшую страховую выплату в 292 млн рублей из-за гибели урожая картофеля

Калининградское агропредприятие получило крупнейшую страховую выплату из-за гибели урожая картофеля. Сумма превысила 292 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Национального союза агростраховщиков.
В ноябре 2025 года из-за большого количества затяжных осадков в Калининградской области произошло переувлажнение почвы. Власти вводили на территории региона чрезвычайную ситуацию. В результате опасного природного явления на полях предприятия в Нестеровском, Озёрском, Гвардейском, Славском и Гусевском округах наблюдались застои воды, что «стало причиной гибели (утраты) более 1700 га урожая картофеля».
Выплату произвело АО СК «РСХБ-Страхование». Деньги перевели в полном объёме после предоставления полного пакета документов. Получателя средств в союзе агростраховщиков не уточнили.
«Избыток влаги, даже кратковременный застой воды в верхнем слое, представляет серьёзную проблему для сельского хозяйства, поскольку создаёт в почве недостаток кислорода, подавляет разложение органического вещества почвы и использование растениями удобрений, тем самым нарушая режим питания растений. В переувлажнённых почвах накапливаются вредные для растений вещества, происходит загнивание и отмирание корней, что в конечном итоге ведёт к снижению урожайности. В условиях нарастающей частоты природных катаклизмов агрострахование, в том числе с государственной поддержкой, становится одним из важных инструментов для стабильной работы предприятий АПК», — прокомментировал гендиректор «РСХБ-Страхование» Сергей Простатин.
Отметим, что крупным производителем картофеля в Калининградской области является ГК «Атлантис». В 2025 году специалисты предприятия засадили 3,1 тысячу гектаров в Озёрском, Славском и Черняховском округах. Компания строит хранилища и завод по производству картофеля фри.