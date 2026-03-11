Калининградская компания получила крупнейшую страховую выплату в 292 млн рублей из-за гибели урожая картофеля

«Избыток влаги, даже кратковременный застой воды в верхнем слое, представляет серьёзную проблему для сельского хозяйства, поскольку создаёт в почве недостаток кислорода, подавляет разложение органического вещества почвы и использование растениями удобрений, тем самым нарушая режим питания растений. В переувлажнённых почвах накапливаются вредные для растений вещества, происходит загнивание и отмирание корней, что в конечном итоге ведёт к снижению урожайности. В условиях нарастающей частоты природных катаклизмов агрострахование, в том числе с государственной поддержкой, становится одним из важных инструментов для стабильной работы предприятий АПК», — прокомментировал гендиректор «РСХБ-Страхование» Сергей Простатин.