В Новосибирской области благодаря ЭКО по ОМС родились 511 детей в 2025 году

За год в регионе проведено 1801 ЭКО-процедура по ОМС, из которых 320 — в государственном центре вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). В этом центре родились 18 детей, включая тройню. На 2026 год предусмотрено более 2 тысяч квот на ЭКО, треть из которых будет реализована именно в государственном центре.