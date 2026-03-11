В Новосибирской области благодаря ЭКО по ОМС родились 511 детей в 2025 году

В Новосибирской области в 2025 году благодаря экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) по полису ОМС родилось 511 детей. Эффективность процедур составила 32,4%, что выше среднего показателя по России (30%), сообщила главный врач Клинического центра охраны здоровья семьи и репродукции Анна Вятчинина.
За год в регионе проведено 1801 ЭКО-процедура по ОМС, из которых 320 — в государственном центре вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). В этом центре родились 18 детей, включая тройню. На 2026 год предусмотрено более 2 тысяч квот на ЭКО, треть из которых будет реализована именно в государственном центре.
Центр ВРТ расширил возможности: увеличен штат специалистов, закуплено современное оборудование, включая цифровой микроскоп и устройства для генетического тестирования эмбрионов, а также расширен дневной стационар. По словам Анны Вятчининой, при показаниях все этапы лечения по ОМС — от диагностики пары до сопровождения мамы в родильный дом — проводятся бесплатно. В центре также открыта школа подготовки к ЭКО.