К Солнцу приближается комета, которая будет видна днём

Комета C/2026 A1 (MAPS), обнаруженная в январе, приблизится к Солнцу и станет видна невооруженным глазом, сообщают ученые. По приблизительным данным, в начале апреля небесное тело может стать настолько ярким, что будет видно даже днем. Корреспондент vrn.aif.ru побеседовал с руководителем проекта «Астро_Врн» Дмитрием Лавровым, который внимательно следит за кометой, и выяснил, насколько реалистичны прогнозы.
Упадет на Солнце?
О судьбе C/2026 A1 (MAPS) рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Ученые предположили, что 4 апреля небесное тело упадет на Солнце, а точнее — испарится на расстоянии несколько сотен тысяч километров от поверхности звезды.
«С большой вероятностью последние дни жизни небесного тела удастся увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории страны. Расчеты показывают, что резкое увеличение размера кометного хвоста при приближении кометы к Солнцу в сочетании с ростом светового потока, подсвечивающего хвост, приведут в последние 3−4 суток к взрывному росту яркости небесного тела, в результате чего оно может стать видно не только на ночном, но даже и на дневном небе. Последнее (возможность увидеть комету днем) не является фантастикой и несколько раз происходило в истории человечества», — говорится на сайте Лаборатории.
Дмитрий Лавров в беседе с vrn.aif.ru отметил, что прогнозы не столь точны. После проведения расчетов перигелия кометы стало известно, что она абсолютно точно не столкнется с Солнечной фотосферой, но пройдет примерно в 200 тысячах километров от нее.
«Это очень близко! Комета может не пережить такого сближения из-за воздействия солнечного излучения и приливных сил, но были случаи и более близких транзитов без разрушения ядра кометы, так что и C/2026 A1 MAPS скорее всего переживет это сближение», — подчеркивает специалист.
Яркость, как у полной Луны.
Говоря о видимости кометы, Дмитрий Лавров отмечает, что пока заявления о её яркости несколько спекулятивны:
«Простыми словами, сейчас строится график изменения её блеска с момента обнаружения и просто продолжается в будущее по той же тенденции и с учётом изменений блеска других комет из семейства Крейца (вид около солнечных комет). Да, если яркость будет нарастать “как на бумаге”, то мы можем получить дневную комету, с магнитудой блеска −14 (яркость примерно, как у полной Луны). Но это было бы слишком круто, чаще всего прогнозы оказываются оптимистичнее реальности, к сожалению. Хоть я и скептичен, но надеюсь на такой исход».
По словам эксперта, еще одной ложкой дегтя может стать положение кометы относительно Солнца:
«В пике яркости она будет в нескольких градусах от светила, находясь в зоне засветки. Это сильно испортит качество наблюдений, особенно если яркость кометы будет ниже прогнозной».