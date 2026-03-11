Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

RMF24: Польша планирует построить четырехметровый забор на границе с Белоруссией

Строительство на границе Польши с Белоруссией может начаться в ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшее время на границе Польши с Белоруссией стартует возведение нового инженерного сооружения. Как сообщает RMF FM, работы начнутся со дня на день. Информацию о строительстве четырехметрового забора польские пограничники подтвердили еще в ноябре.

По данным издания, военнослужащие инженерных подразделений уже прибыли к границе и согласовывают планы с сотрудниками охраны. Изначально плотину планировали построить к весне, но из-за аномально холодной зимы сроки сдвинулись.

Представители погранслужбы пояснили, что конструкция будет представлять собой сетчатый забор на столбах, усиленный растяжками. Сверху и снизу инженеры разместят колючую проволоку, а рядом появится двухметровая ограда для защиты диких животных.

Несмотря на резкое сокращение числа нелегалов с начала года, власти не планируют снижать интенсивность операции. В регионе несут службу более двух тысяч пограничников и пяти тысяч военных.

Напомним, что в сентябре 2025 года Польша заявляла о намерении закрыть границу с Белоруссией. По мнению местных властей, Минск представляет угрозу для безопасности европейской страны.