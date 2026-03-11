RMF24: Польша планирует построить четырехметровый забор на границе с Белоруссией

В ближайшее время на границе Польши с Белоруссией стартует возведение нового инженерного сооружения. Как сообщает RMF FM, работы начнутся со дня на день. Информацию о строительстве четырехметрового забора польские пограничники подтвердили еще в ноябре.
По данным издания, военнослужащие инженерных подразделений уже прибыли к границе и согласовывают планы с сотрудниками охраны. Изначально плотину планировали построить к весне, но из-за аномально холодной зимы сроки сдвинулись.
Представители погранслужбы пояснили, что конструкция будет представлять собой сетчатый забор на столбах, усиленный растяжками. Сверху и снизу инженеры разместят колючую проволоку, а рядом появится двухметровая ограда для защиты диких животных.
Несмотря на резкое сокращение числа нелегалов с начала года, власти не планируют снижать интенсивность операции. В регионе несут службу более двух тысяч пограничников и пяти тысяч военных.
Напомним, что в сентябре 2025 года Польша заявляла о намерении закрыть границу с Белоруссией. По мнению местных властей, Минск представляет угрозу для безопасности европейской страны.