Сын Алибасова рассказал, что его отец счастлив в браке с избранницей младше на 20 лет

«Нет никаких ссор и скандалов. Папа наконец-то счастлив со своей любимой женой», — сказал Алибасов-младший Общественной Службе Новостей.
Он напомнил, что свадьба родителей состоялась два года назад и прошла скромно — без ресторанов, нарядов и гостей, только в узком кругу семьи.
При этом сам Алибасов-младший переживает трудный период: поссорился с женой Ариной из-за запрета на встречи с дочерью.
«Она устроила истерику и ведёт себя неадекватно», — добавил он.
Напомним, что Алибасов вернулся к творчеству и перезапустил группу «Интеграл», основанную им в 1960-х. И это несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем в последние годы.
Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.